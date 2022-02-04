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Штормовое предупреждение объявлено в ряде областей Казахстана

4 Февраля 2022 17:03
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Штормовое предупреждение объявлено в ряде областей Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в нескольких регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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Днем на юго-западе и в центре Актюбинской области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-восточный, на юго-западе и в центре области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на юге и востоке Алматинской области ожидаются туман, ветер юго-восточный на северо-востоке области, в горных, предгорных районах 17-22 м/с, в районе Алакольских озер порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более. В городе Талдыкоргане ночью и утром ожидается туман.

На западе, севере и в центре Атырауской области ожидается туман. В городе Атырау ожидается туман.

На западе, востоке, в центре Карагандинской области ожидается ветер восточный, юго-восточный 15-20, порывы 25 м/с.

На севере, в центре Кызылординской области сохраняется туман. Ожидается ветер юго-восточный на севере, в центре области 15-20 м/с. В городе Кызылорде временами ожидается туман. Днем ожидается ветер юго-восточный 15-20 м/с.

На западе и в центре Мангистауской области ожидается гололед. На севере области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем на западе области порывы 17-22 м/с. В городе Актау ожидается ветер северо-западный, днем порывы 17-22 м/с.

На севере и в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный на севере области и в горных районах 15-20, днем порывы 23 м/с.

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