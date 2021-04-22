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    Штормовое предупреждение объявлено в ряде областей Казахстана

    22 Апреля 2021, 21:08

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    23–25 апреля в Жамбылской области местами ожидается туман. 23–25 апреля ожидается ветер северо-восточный, местами 15–20 м/с, 23–24 апреля порывы 23–28 м/с. Ночью 23–24 апреля местами сохраняются заморозки до 3 градусов. г. Тараз: 23–25 апреля временами ожидается туман. Днем 23 апреля ветер северо-восточный, порывы 15–20 м/с.

    23 апреля в Северо-Казахстанской области ожидается местами туман. Ветер юго-восточный днем, местами 15–20 м/с. г. Петропавловск: днем 23 апреля ожидается ветер юго-восточный, порывы 15–20 м/с.

    Днем 23 апреля в Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный ночью местами 15–20 м/с, днем 15–20, местами 23 м/с. г. Кызылорда: днем 23 апреля ожидается пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный днем 15–20 м/с.

    23 апреля в Атырауской области ожидаются местами гроза, пыльная буря. Ветер юго-восточный, местами 15–20 м/с. г. Атырау: 23 апреля ожидаются гроза, временами пыльная буря. Ветер юго-восточный, порывы 15–20 м/с.

    23 апреля в Мангистауской области местами ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, местами 15–20 м/с. г. Актау: 23 апреля ночью и утром ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем порывы 15–20 м/с.

    23 апреля в Актюбинской области ожидается ветер юго-восточный, днем местами 18 м/с.

    В Западно-Казахстанской области местами ожидается туман, гроза, град. Ветер юго-восточный, местами 15–20 м/с. г. Уральск: ожидается гроза.

    23–24 апреля в Туркестанской области местами ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный 15–20 м/с, днем 23 апреля порывы 25 м/с. г. Туркестан: утром и днем 23 апреля ожидается ветер северо-восточный порывы 15–20 м/с.

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    Актюбинская область Атырауская область Жамбылская область Западно-Казахстанская область Кызылординская область Северо-Казахстанская область Туркестанская область Казгидромет Мангистауская область Погода
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