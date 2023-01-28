Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Акмолинская область

Штормовое предупреждение объявлено в пяти регионах Казахстана

28 Января 2023, 21:30
Штормовое предупреждение объявлено в пяти регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Туман и метель ожидаются 29 января в пяти областях страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По прогнозам синоптиков, на севере, востоке Актюбинской области,на севере Кызылординской области,на юге Туркестанской области, на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается туман.

На севере, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. Ветер западный, юго-западный, ночью на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.


Новости по теме
Неблагоприятные метеоусловия будут 28 января в пяти городах РК
Снег и метель ожидаются 28 января на севере Казахстана
Штормовую погоду прогнозируют синоптики в семи регионах Казахстана
Теги:
Читайте также
Более 30 медицинских объектов и 20 школ построят в Акмолинской области
Героин и психотропные вещества нашли у иностранца в Туркестанской области
Инфекционный ринотрахеит выявили у скота в Актюбинской области
Неблагоприятные метеоусловия будут 28 января в пяти городах РК
Снег и метель ожидаются 28 января на севере Казахстана
Карту рисков паводковой ситуации составят в Актюбинской области
Скотомогильников не хватает фермерам в Актюбинской области
Штормовую погоду прогнозируют синоптики в семи регионах Казахстана
Новости партнеров
Популярное
1 Причину смерти сенатора Гульмиры Каримовой назвали в Минздраве
2 Стали известны сроки строительства ГРЭС-3 в Экибастузе
3 Казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова выиграла Гран-при в Португалии
4 Туризм в Казахстане: перспективы развития
5 В Павлодарской области изберут 189 депутатов маслихатов и одного мажилисмена

Лента новостей