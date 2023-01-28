Штормовое предупреждение объявлено в пяти регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Туман и метель ожидаются 29 января в пяти областях страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По прогнозам синоптиков, на севере, востоке Актюбинской области,на севере Кызылординской области,на юге Туркестанской области, на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается туман.

На севере, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. Ветер западный, юго-западный, ночью на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.