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    • Штормовое предупреждение объявлено в пяти регионах Казахстана

    15 Августа 2022 18:04

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили казахстанские синоптики в ряде регионов страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    Днем в западной половине Акмолинской области ожидается ветер северо-западный с переходом на северо-восточный порывы 15-20 м/с.

    На западе, севере, юге Актюбинской области ожидается ветер восточный, юго-восточный порывы 15-20 м/с. Днем на западе области сохраняется сильная жара 35 градусов.

    На северо-востоке Жетысуской области ожидается ветер северо-восточный 15-20, порывы 25 м/с. В городе Талдыкоргане ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

    Днем в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северный, северо-восточный в центре области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Ветер северный, северо-восточный днем порывы 17 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Днем на юго-западе, востоке Северо-Казахстанской области ожидается ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.
    #Акмолинская область #Актюбинская область #Кызылординская область #Северо-Казахстанская область #Казгидромет #Регионы #Погода #Жетысуская область
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