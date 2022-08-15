15 Августа 2022 18:04

Штормовое предупреждение объявлено в пяти регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили казахстанские синоптики в ряде регионов страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Днем в западной половине Акмолинской области ожидается ветер северо-западный с переходом на северо-восточный порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, юге Актюбинской области ожидается ветер восточный, юго-восточный порывы 15-20 м/с. Днем на западе области сохраняется сильная жара 35 градусов.

На северо-востоке Жетысуской области ожидается ветер северо-восточный 15-20, порывы 25 м/с. В городе Талдыкоргане ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

Днем в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северный, северо-восточный в центре области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Ветер северный, северо-восточный днем порывы 17 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на юго-западе, востоке Северо-Казахстанской области ожидается ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.