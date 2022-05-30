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    Штормовое предупреждение объявлено в пяти регионах Казахстана

    30 Мая 2022, 18:08

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в Алматы и четырех областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    В связи с прогнозом сильных осадков в горах 31 мая - 2 июня в горных и предгорных районах Алматинской области и прилегающих территорий г. Алматы ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках.

    Днем 31 мая в горных, предгорных районах Алматинской области ожидается временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, на юге и в горных районах 17-22 м/с, на востоке области порывы 24-29 м/с. В Талдыкоргане днем 31 мая ожидается гроза. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

    31 мая на севере, востоке Карагандинской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, западный, ночью на западе области порывы 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20 м/с, порывы 25 м/с. В Караганде днем 31 мая ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, днем порывы 15-20 м/с. В Жезказгане ожидается ветер западный, днем порывы 15-20 м/с.

    Днем 31 мая в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северный днем в центре области 15-20 м/с. В центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде 31 мая сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается сильный дождь. На севере, востоке области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, западный ночью на севере, западе области порывы 15-20 м/с, днем на большей части 15-20 м/с, порывы 25 м/с. В Петропавловске ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, западный 15-20 м/с, днем порывы 23 м/с.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Алматы Алматинская область Карагандинская область Кызылординская область Северо-Казахстанская область Казгидромет Регионы Казахстана Погода
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