Штормовое предупреждение объявлено в пяти регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В пяти регионах Казахстана 31 марта объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

31 марта на востоке Актюбинской области ожидается туман. Ветер южный, юго-восточный, ночью на севере области порывы 15-20 м/с.

На севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный, днем на северо-востоке области порывы 15-20 м/с.

В Уральске 31 марта ночью и утром ожидается туман.

В Нур-Султане ожидается гололед. Утром туман. Ветер юго-западный ночью порывы 15-20 м/с.

31 марта на севере Костанайской области ожидаются метель, гололед. На западе, в центре области туман. Ветер юго-западный, ночью на большей части области, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Костанае ожидается ветер юго-западный, ночью порывы 15-20 м/с.

На юге, востоке, западе Акмолинской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с, ночью на севере, востоке области временами 23 м/с. В Кокшетау ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с, ночью порывы 23 м/с.

Ночью и утром 31 марта - 2 апреля на юге, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с, 31 марта временами 23 м/с. В Таразе ночью и утром 31 марта - 2 апреля ожидается туман.

Напомним, 14 участков дорог остаются закрытыми в трех регионах Казахстана.