Штормовое предупреждение объявлено в пяти регионах Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В пяти областях Казахстана 5 декабря объявлено штормовое предупреждение из-за тумана, ветра и гололеда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».
5 декабря на юго-востоке Актюбинской области ожидается туман.
На западе, в центре Карагандинской области 5 декабря ожидается туман, гололед. В Жезказгане ожидается туман, гололед.
Ночью и утром 5 декабря на севере, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, утром и днем в горных районах 15-20 м/с.
Днем на западе Акмолинской области ожидается гололед. На севере области ожидается туман.
На юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный на севере, западе области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске 5 декабря ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.
Напомним, на севере, востоке, юге, юго-востоке РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды - ожидаются осадки в виде дождя и снега, на севере, востоке - гололед и низовая метель, на юго-востоке республики днем ожидается пыльная буря. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра.
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