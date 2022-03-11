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    Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Казахстана

    11 Марта 2022, 18:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    12 марта на севере, востоке Актюбинской области ожидается северный, северо-восточный ветер, порывы 18 м/с. В Актобе ожидается северо-восточный ветер, днем порывы 18 м/с.

    На юге Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, ночью на западе области порывы 15-20 м/с.

    На юге, западе Карагандинской области ожидаются туман, гололед, на севере области низовая метель. Ветер восточный, северо-восточный, ночью и утром на севере области порывы 15-20 м/с. В Жезказгане ожидается туман, гололед.

    На большей части Кызылординской области днем ожидаются осадки (дождь, снег). На севере области ожидается гололед. В центре области ожидается туман. В Кызылорде временами ожидается туман.

    На юге Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. На западе области ожидается туман. Ветер восточный на юге, западе области порывы 15-20 м/с.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Актюбинская область Западно-Казахстанская область Карагандинская область Кызылординская область Северо-Казахстанская область Казгидромет Погода
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