Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В пяти областях Казахстана 18 февраля объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

18 февраля ночью на востоке Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. На юго-западе области ожидаеся туман. Ветер юго-западный ночью на юге, востоке области, днем на большей части порывы 15-20 м/с.

В Петропавловске днем 18 февраля ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

На северо-востоке, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем на юге области порывы 15-20 м/с.

В Уральске ночью и утром ожидается туман.

На юге Туркестанской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный в горных районах 15-20 м/с.

Днем 18 февраля на западе Мангистауской области ожидается гололед.

В Актау днем ожидается гололед.

На северо-западе, в центре Актюбинской области ожидается туман. Ветер южный, юго-восточный, днем в центре области 15м/с.

В Актобе ночью и утром ожидается туман.

Напомним, по прогнозам синоптиков, 18 февраля большая часть РК будет находиться под влиянием антициклона, с чем ожидается погода без осадков, лишь на юго-западе и севере республики будут перемещаться атмосферные фронты, вызывая снег, низовую метель, на юго-западе - осадки в виде дождя и снега с гололедными явлениями.