Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено 26 января в пяти областях страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

2 6 января на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. На севере области ожидается туман. Ветер западный, юго-западный, ночью на востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ночью 26 января ожидается низовая метель.

26 января на юге, западе и в горных, предгорных районах Туркестанской области сохраняется туман. В Шымкенте 26 января ночью и утром ожидается туман. В Туркестане 26 января ночью и утром ожидается туман.

26 января на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается низовая метель, на севере области - туман. В Уральске 26 января ночью и утром ожидается туман .

26 января ночью на юго-западе, днем на северо-западе и в центре Актюбинской области ожидается низовая метель. На севере области - туман. Ветер юго-восточный, южный, днем на северо-западе и в центре области порывы 15-20 м/с.

26 января на западе, юго-западе Павлодарской области ожидается низовая метель, ветер западный, порывы 15-20 м/с.