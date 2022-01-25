Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено 26 января в пяти областях страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».
2 6 января на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. На севере области ожидается туман. Ветер западный, юго-западный, ночью на востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ночью 26 января ожидается низовая метель.
26 января на юге, западе и в горных, предгорных районах Туркестанской области сохраняется туман. В Шымкенте 26 января ночью и утром ожидается туман. В Туркестане 26 января ночью и утром ожидается туман.
26 января на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается низовая метель, на севере области - туман. В Уральске 26 января ночью и утром ожидается туман .
26 января ночью на юго-западе, днем на северо-западе и в центре Актюбинской области ожидается низовая метель. На севере области - туман. Ветер юго-восточный, южный, днем на северо-западе и в центре области порывы 15-20 м/с.
26 января на западе, юго-западе Павлодарской области ожидается низовая метель, ветер западный, порывы 15-20 м/с.
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