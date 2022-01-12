Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

12-14 января на юге и севере Алматинской области ожидается туман. В районе Жаланашколя ветер юго-восточный 15-20, порывы 25 м/с. В Талдыкоргане 12 января ночью и утром ожидается туман.

12 января на западе, востоке и в центре Атырауской области ожидаются туман, гололед. В Атырау ночью и утром 12 января ожидаются туман, гололед.

На северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается гололед. На юго-западе области ожидается туман.

На севере и в центре Кызылординской области сохраняется туман. В Кызылорде временами сохраняется туман.

На западе и в центре Мангистауской области ожидается туман. В Актау 12 января ночью и утром ожидается туман.