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    Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Казахстана

    12 Января 2022, 01:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    12-14 января на юге и севере Алматинской области ожидается туман. В районе Жаланашколя ветер юго-восточный 15-20, порывы 25 м/с. В Талдыкоргане 12 января ночью и утром ожидается туман.

    12 января на западе, востоке и в центре Атырауской области ожидаются туман, гололед. В Атырау ночью и утром 12 января ожидаются туман, гололед.

    На северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается гололед. На юго-западе области ожидается туман.

    На севере и в центре Кызылординской области сохраняется туман. В Кызылорде временами сохраняется туман.

    На западе и в центре Мангистауской области ожидается туман. В Актау 12 января ночью и утром ожидается туман.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Алматинская область Атырауская область Западно-Казахстанская область Кызылординская область Казгидромет Мангистауская область Погода
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