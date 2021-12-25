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Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Казахстана

25 Декабря 2021 17:23
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Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О шторме предупредили жителей пяти регионов Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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По данным синоптиков, днем 26 декабря на северо-западе Актюбинской области ожидается низовая метель, ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с. В Актобе днем 26 декабря ожидается юго-восточный ветер, порывы 18 м/с.

Ночью 26 декабря на юге Кызылординской области ожидается гололед.

Утром и днем 26 декабря в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На юге, западе, в горных, предгорных районах области ожидаются туман, гололед. В горных районах - низовая метель. Ветер северо-восточный в горных районах 15-20 м/с. В Шымкенте утром и днем 26 декабря ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Временами ожидаются туман, гололед. В Туркестане 26 декабря временами ожидаются туман, гололед.

26 декабря на юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается туман, гололед, на севере области - низовая метель. Ветер южный, юго-западный 15-20, на севере, северо-востоке области порывы 23-28 м/с. В Уральске 26 декабря ожидается низовая метель. Ветер южный, юго-западный 15-20, ночью порывы 23 м/с.

26 декабря на востоке, юге Карагандинской области ожидается туман.


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#Актюбинская область   #Западно-Казахстанская область   #Карагандинская область   #Кызылординская область   #Туркестанская область   #Казгидромет   #Погода  
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