Штормовое предупреждение объявлено в шести областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В шести регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Актюбинской области днем на западе, юго-западе области ожидается гололед. Сохраняется юго-восточный ветер на юго-западе и в центре области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на юге Алматинской области ожидается туман. Днем в районе Алакольских озёр ветер юго-восточный, 18-23 м/с.

На севере, востоке и в центре Атырауской области ожидаются туман, гололед.

На севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на юго-западе, северо-востоке области и в горных районах 15-20, порывы 23-28 м/с. В городе Таразе туман.

На севере, северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается низовая метель, гололед. Ветер восточный, северо-восточный, на юго-востоке области порывы 15-20 м/с. В городе Уральске днем ожидается гололед.

На юге, западе, в предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. На севере области пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный на севере, в горных районах области 15-20 м/с.