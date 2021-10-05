НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Днем в Западно-Казахстанской области ветер северо-восточный, восточный, днем на юго-западе области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на востоке Акмолинской области ожидаются туман, гололед, низовая метель. В городе Кокшетау ночью и утром на дорогах ожидается гололедица.

На западе, в горных районах Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный 15-20, порывы 23 м/с. В городе Туркестане ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

На севере и в центре Кызылординской области сохраняется ветер северо-восточный, восточный 15-20, порывы 23 м/с с пыльной бурей. В городе Кызылорде ожидается ветер северо-восточный, восточный днем порывы 15-20 м/с с пыльной бурей.

Ночью и утром в горных и предгорных районах Алматинской области ожидается туман. Ветер северо-западный, ночью на востоке области порывы 15-20 м/с.