Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Погода

Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Казахстана

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
5 Октября 2021, 17:30
Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Днем в Западно-Казахстанской области ветер северо-восточный, восточный, днем на юго-западе области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на востоке Акмолинской области ожидаются туман, гололед, низовая метель. В городе Кокшетау ночью и утром на дорогах ожидается гололедица.

На западе, в горных районах Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный 15-20, порывы 23 м/с. В городе Туркестане ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

На севере и в центре Кызылординской области сохраняется ветер северо-восточный, восточный 15-20, порывы 23 м/с с пыльной бурей. В городе Кызылорде ожидается ветер северо-восточный, восточный днем порывы 15-20 м/с с пыльной бурей.

Ночью и утром в горных и предгорных районах Алматинской области ожидается туман. Ветер северо-западный, ночью на востоке области порывы 15-20 м/с.


Астана   Акмолинская область   Алматинская область   Западно-Казахстанская область   Кызылординская область   Туркестанская область   Казгидромет   Регионы Казахстана   Погода  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Своей ответственности не избегаю – министр экологии прокомментировала пожар в области Абай
Своей ответственности не избегаю – министр экологии прокомментировала пожар в области Абай