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    Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Казахстана

    25 Апреля 2021, 19:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    26 апреля в Атырауской области ожидается местами гроза. Ветер северо-восточный местами 15-20 м/с. В Атырау днем 26 апреля ожидаются гроза, ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

    В Западно-Казахстанской области местами ожидается гроза. Ветер северо-восточный днем местами 15-20 м/с.

    В Костанайской области местами ожидаются гроза, шквал, туман. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с. В Костанае днем 26 апреля ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

    В Мангыстауской области местами ожидается туман. В Актау временами ожидается туман.

    В Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный, южный 15-20, порывы 23-28 м/с. В Петропавловске днем 26 апреля ожидается ветер юго-западный, южный 15-20 м/с.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Атырауская область Западно-Казахстанская область Костанайская область Северо-Казахстанская область Казгидромет Мангистауская область Погода
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