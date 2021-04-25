НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

26 апреля в Атырауской области ожидается местами гроза. Ветер северо-восточный местами 15-20 м/с. В Атырау днем 26 апреля ожидаются гроза, ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается гроза. Ветер северо-восточный днем местами 15-20 м/с.

В Костанайской области местами ожидаются гроза, шквал, туман. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с. В Костанае днем 26 апреля ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

В Мангыстауской области местами ожидается туман. В Актау временами ожидается туман.

В Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный, южный 15-20, порывы 23-28 м/с. В Петропавловске днем 26 апреля ожидается ветер юго-западный, южный 15-20 м/с.