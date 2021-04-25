Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Погода

Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Казахстана

Редактор:  
Ринат Дусумов
25 Апреля 2021, 19:22
Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

26 апреля в Атырауской области ожидается местами гроза. Ветер северо-восточный местами 15-20 м/с. В Атырау днем 26 апреля ожидаются гроза, ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается гроза. Ветер северо-восточный днем местами 15-20 м/с.

В Костанайской области местами ожидаются гроза, шквал, туман. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с. В Костанае днем 26 апреля ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

В Мангыстауской области местами ожидается туман. В Актау временами ожидается туман.

В Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный, южный 15-20, порывы 23-28 м/с. В Петропавловске днем 26 апреля ожидается ветер юго-западный, южный 15-20 м/с.


Атырауская область   Западно-Казахстанская область   Костанайская область   Северо-Казахстанская область   Казгидромет   Мангистауская область   Погода  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Своей ответственности не избегаю – министр экологии прокомментировала пожар в области Абай
Своей ответственности не избегаю – министр экологии прокомментировала пожар в области Абай