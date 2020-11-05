Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В пяти областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгиддромет».

В Туркестанской области 5 ноября местами ожидается ветер северо-восточный, 15-20 м/с.

Вероятность шторма 90-95 %.

В Жамбылской области 5-7 ноября местами ожидается ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, 15-20 м/с. Местами ожидается туман.

В Таразе 5-6 ноября временами ожидается туман.

Вероятность шторма 90-95 %.

В Акмолинской области 5 ноября местами ожидается туман.

Вероятность шторма 90-95 %.

В Костанайской области 5 ноября местами ожидается туман.

В Костанае ночью и утром 5 ноября ожидается туман.

Вероятность шторма 90-95 %.

В Карагандинской области 5 ноября местами ожидается туман.

Вероятность шторма 70-75%.