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Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Казахстана

5 Ноября 2020 03:50
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Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В пяти областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгиддромет».

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Вероятность шторма 90-95 %.

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Вероятность шторма 90-95 %.

В Акмолинской области 5 ноября местами ожидается туман.
Вероятность шторма 90-95 %.

В Костанайской области 5 ноября местами ожидается туман.
В Костанае ночью и утром 5 ноября ожидается туман.
Вероятность шторма 90-95 %.

В Карагандинской области 5 ноября местами ожидается туман.
Вероятность шторма 70-75%.


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