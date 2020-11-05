Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В пяти областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгиддромет».
В Туркестанской области 5 ноября местами ожидается ветер северо-восточный, 15-20 м/с.
Вероятность шторма 90-95 %.
В Жамбылской области 5-7 ноября местами ожидается ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, 15-20 м/с. Местами ожидается туман.
В Таразе 5-6 ноября временами ожидается туман.
Вероятность шторма 90-95 %.
В Акмолинской области 5 ноября местами ожидается туман.
Вероятность шторма 90-95 %.
В Костанайской области 5 ноября местами ожидается туман.
В Костанае ночью и утром 5 ноября ожидается туман.
Вероятность шторма 90-95 %.
В Карагандинской области 5 ноября местами ожидается туман.
Вероятность шторма 70-75%.
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