Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в нескольких областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Днем 13 июня в Акмолинской области днем на большей части дождь. Местами ожидается гроза. Днем местами ожидается шквал, возможен град, ветер южный с переходом на северо-западный, местами 15-20 м/с. Местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Кокшетау днем 13 июня ожидается гроза, возможен град, ветер южный с переходом на северо-западный порывы 15-18 м/с.

В Атырауской области сохраняется сильная жара 35-39 градусов, пожарная опасность V класса. В Атырау днем сохраняется сильная жара 37-39 градусов.

В Костанайской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер юго-западный с переходом на северный ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20 м/с. Днем на юге сохраняется сильная жара 35 градусов.

В Кызылординской области ожидается сильная жара 40 градусов. Ветер восточный, юго-восточный днем местами 15-20 м/с.

В Мангистауской области на юге сохраняется сильная жара 41 градусов.

г. Костанай: 13 июня ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северный днем 15-20 м/с.

Вероятность шторма 85-100 %.

