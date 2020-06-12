Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в нескольких областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Днем 13 июня в Акмолинской области днем на большей части дождь. Местами ожидается гроза. Днем местами ожидается шквал, возможен град, ветер южный с переходом на северо-западный, местами 15-20 м/с. Местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
В Кокшетау днем 13 июня ожидается гроза, возможен град, ветер южный с переходом на северо-западный порывы 15-18 м/с.
В Атырауской области сохраняется сильная жара 35-39 градусов, пожарная опасность V класса. В Атырау днем сохраняется сильная жара 37-39 градусов.
В Костанайской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер юго-западный с переходом на северный ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20 м/с. Днем на юге сохраняется сильная жара 35 градусов.
В Кызылординской области ожидается сильная жара 40 градусов. Ветер восточный, юго-восточный днем местами 15-20 м/с.
В Мангистауской области на юге сохраняется сильная жара 41 градусов.
г. Костанай: 13 июня ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северный днем 15-20 м/с.
Вероятность шторма 85-100 %.
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