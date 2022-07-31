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    • Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и восьми регионах

    31 Июля 2022 16:08

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Дожди, грозы и сильный ветер ожидаются 1 августа в столице и восьми областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Днем 1 августа на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь. На юге, востоке области ожидается гроза, днем - град. Ночью на западе области ожидается туман. В Петропавловске днем ожидается гроза.

    1 августа в Павлодарской области днем на востоке области ожидается сильный дождь. Ночью на юге, днем на большей части области ожидается гроза, на востоке области - град, шквал. Ночью в центре области - туман. Ветер северный, при грозе 18 м/с. В Павлодаре днем ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северный, при грозе 18 м/с.

    Утром и днем 1 августа на севере, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере области - туман. Ветер северо-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Костанае утром и днем 1 августа ожидается гроза.

    1 августа на севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ночью на востоке, в центре области - туман.

    На северо-западе, юго-западе, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза.

    На севере и в горных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    1 августа днем на западе, востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, при грозе порывы 15 м/с.

    На большей части Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В Нур-Султане 1 августа утром и днем ожидается гроза.
    #Погода
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