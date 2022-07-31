Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и восьми регионах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Дожди, грозы и сильный ветер ожидаются 1 августа в столице и восьми областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Днем 1 августа на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь. На юге, востоке области ожидается гроза, днем - град. Ночью на западе области ожидается туман. В Петропавловске днем ожидается гроза.

1 августа в Павлодарской области днем на востоке области ожидается сильный дождь. Ночью на юге, днем на большей части области ожидается гроза, на востоке области - град, шквал. Ночью в центре области - туман. Ветер северный, при грозе 18 м/с. В Павлодаре днем ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северный, при грозе 18 м/с.

Утром и днем 1 августа на севере, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере области - туман. Ветер северо-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Костанае утром и днем 1 августа ожидается гроза.

1 августа на севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ночью на востоке, в центре области - туман.

На северо-западе, юго-западе, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза.

На севере и в горных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

1 августа днем на западе, востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, при грозе порывы 15 м/с.

На большей части Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Нур-Султане 1 августа утром и днем ожидается гроза.



