Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и трех областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в столице и трех регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

8 августа в Нур-Султане ожидаются сильный дождь, град, гроза. Ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

На востоке Акмолинской области днем ожидается сильный дождь. На севере, востоке области гроза, днем град. Ветер северо-восточный на севере, западе, востоке области 15-20, днем порывы 23 м/с. В Кокшетау днем временами ожидается гроза, град.

В Павлодарской области ночью на западе, днем на большей части области ожидаются гроза. Ветер северный при грозе порывы 15-20 м/с. В Павлодаре днем ожидается гроза, ветер северный при грозе порывы 15-20 м/с.

На востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный днем на севере, юге, востоке области 15-20 м/с, порывы 23 м/с. В Петропавловске днем ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.



