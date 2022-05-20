20 Мая 2022 20:00

Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и ряде регионов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Осадки, шквальный ветер и пыльные бури прогнозируют синоптики в ряде регионов страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Нур-Султане днем 21 мая ожидается пыльная буря. Ветер южный, днем порывы 15-20 м/с.

В связи с прогнозом сильных осадков в горах, в период 21-22 мая в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидаются формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках.

21 мая в западной половине Акмолинской области ожидаются гроза, шквал, град. Днем на юге области ожидается пыльная буря. Ветер южный, юго-западный, ночью на севере, западе области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на севере, западе области порывы 25 м/с.

21 мая на севере, западе Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, шквал, град. Ветер южный, юго-западный, ночью на юго-востоке области порывы 15-20 м/с, днем на большей части 15-20 м/с, на юге, востоке области порывы 23 м/с. В Петропавловске 21 мая ожидается ветер южный, юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

21 мая на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, ночью при грозе порывы 15-20 м/с, днём на большей части области 15-20, порывы 23 м/с. В Уральске 21 мая ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, днем 15-20, порывы 23 м/с.

Днем 21 мая на западе Карагандинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на западе области 15-20, порывы 23-28 м/с. В Жезказгане днем 21 мая ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

21 мая на большей части Кызылординской области ожидаются днем дождь, на севере, юге, в центре области - гроза, шквал, пыльная буря. Ветер северо-западный, ночью на западе области 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20, в центре области порывы 23-28 м/с. В центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем 21 мая ожидаются гроза, шквал, пыльная буря. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Утром и днем 21 мая на юге области, в горных и предгорных районах Алматинской области ожидается гроза, пыльная буря, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на западе, юге и востоке области 18-23, при грозе порывы 29 м/с.

21 мая на северо-востоке Мангистауской области ожидается сильный дождь. На западе, северо-востоке области ожидаются гроза, град, шквал, пыльная буря. Ветер северо-западный, на большей части области 15-20, порывы 25 м/с. В Актау 21 мая ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

21 мая ночью на северо-западе, днем на северо-востоке Актюбинской области ожидается сильный дождь. На западе, севере, в центре области ожидается гроза, град. Ветер западный, северо-западный, ночью на юге, востоке, днем на большей части области порывы 15-20 м/с. В Актобе 21 мая ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, порывы 15 м/с.

21 мая на севере, востоке Атырауской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный, ночью на юге области, днем на большей части области 15-20, порывы 23 м/с. В Атырау 21 мая ночью и утром временами ожидается гроза. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.