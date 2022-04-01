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    Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и еще восьми регионах

    1 Апреля 2022, 17:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и еще восьми регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой РГП «Казгидромета».

    В Нур-Султане ночью и утром 2 апреля ожидается туман, на дорогах гололедица.

    2 апреля на юго-западе, востоке Акмолинской области ожидается туман. Ночью и утром на севере области ожидается гололед. Ветер юго-западный на севере, западе области порывы 15-20 м/с.

    2 апреля на севере Северо-Казахстанской области ожидается гололед. На западе области туман. Ветер юго-западный, на западе области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске 2 апреля ожидается гололед.

    2 апреля в Западно-Казахстанской области ветер южный, юго-западный, на северо-западе области порывы 15-20 м/с.

    2 апреля в Алматинской области ожидается ветер юго-восточный, в районе Алакольских озер - 17-22 м/с.

    2 апреля на юге, востоке Актюбинской области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный, днем на северо-западе, юге области ожидаются порывы 16 м/с.

    2 апреля на севере Костанайской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, на севере области 15-20 м/с. В Костанае 2 апреля ожидается ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

    Днем 2 апреля на западе, юге и в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, порывы на западе, юге и в центре области 15-20 м/с. В Актау днем 2 апреля ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, порывы 15-18 м/с.

    Также, по прогнозам синоптиков, в период 2-6 апреля 2022 года в связи с прогнозом сохранения и дальнейшего повышения положительных температур воздуха в бассейнах рек Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской и Северо-Казахстанской областей ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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