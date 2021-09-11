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Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и еще восьми областях

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
11 Сентября 2021, 21:56
Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и еще восьми областях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в столице и еще восьми регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

12 сентября в Нур-Султане ночью и утром ожидается туман. Ветер северо-западный, утром и днем порывы 15-18 м/с.

12-14 сентября в Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

12 сентября ночью и утром на севере, юго-востоке Акмолинской области ожидается туман. Ветер северо-западный, западный на севере, востоке, юго-востоке области порывы 15-20 м/с. Ночью на юго-западе области ожидаются заморозки 2 градуса. В Кокшетау днем 12 сентября ожидается ветер северо-западный, западный, порывы 15-20 м/с.

Ночью 12 сентября на севере Актюбинской области ожидаются заморозки 2 градуса.

12-13 сентября на севере, северо-западе Карагандинской области ожидается туман. Ветер северо-западный, 12 сентября на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. Ночью 12-13 сентября на севере, востоке области ожидаются заморозки 2 градуса. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 12 сентября в Павлодарской области ожидается ветер западный, порывы 15-20 м/с. В Павлодаре днем 12 сентября ожидается ветер западный, порывы 15-20 м/с.

12 сентября ночью на севере, днем на большей части Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

12 сентября в Северо-Казахстанской области ночью ожидается на большей части дождь. На востоке области ожидается гроза. Ночью на западе области ожидаются заморозки 2 градуса. Ветер западный, северо-западный 15-20, днем порывы 23-28 м/с. В Петропавловске 12 сентября ожидается ветер западный, северо-западный 15-20, днем порывы 25 м/с.

Ночью 12 сентября на западе Костанайской области ожидаются заморозки 2 градуса. Ночью и утром на севере, северо-западе области ожидается туман. Ветер северо-западный, западный днем на севере области 15-20 м/с. В Костанае днем 12 сентября ожидается ветер северо-западный, западный порывы 15-20 м/с.


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