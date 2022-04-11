НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и еще 9 регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Нур-Султане днем 11 апреля ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

Днем 11 апреля на севере и востоке Алматинской области ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. В Талдыкоргане днем 11 апреля ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

11 апреля на западе Карагандинской области ожидается гроза. Ветер восточный, юго-восточный, на западе, востоке, в центре области 15-20, порывы 23-28 м/с. В Жезказгане 11 апреля ожидается гроза. Ветер восточный, юго-восточный, днем порывы 18 м/с.

11 апреля на юге Костанайской области ожидаются гроза, туман. Ветер восточный, ночью на юге области 15-20 м/с, днем на большей части порывы 15-20 м/с. В Костанае 11 апреля ожидается ветер восточный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем 11 апреля в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на юге области, в горных и предгорных районах 15-20, порывы 23 м/с. В Шымкенте в конце дня 11 апреля ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, во второй половине дня порывы 15-20 м/с.

11 апреля в центре Кызылординской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-восточный в центре, на юге области 15-20 м/с. В Кызылорде днем 11 апреля ожидается гроза. Ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

11 апреля в Акмолинской области ожидается ветер юго-восточный, ночью на юго-западе области порывы 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20, порывы 23 м/с. В Кокшетау днем 11 апреля ожидается ветер юго-восточный, порывы 15 м/с.

Днем 11 апреля на юге Павлодарской области ожидается ветер восточный, порывы 18 м/с.

11 апреля на севере, юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-восточный 15-20, порывы 23 м/с. В Петропавловске днем 11 апреля ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

11 апреля на севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске 11 апреля ночью и утром ожидается туман.