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    Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и девяти областях РК

    11 Июля 2022, 17:34

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сильные дожди с грозами и шквальный ветер ожидаются в столице и девяти областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Днем 12 июля в горах Туркестанской области ожидаются гроза, град. Днем на севере области - пыльная буря. Ветер северо-восточный, днем на севере области, в горных районах 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    12 июля на юге, западе Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем на севере, западе области 15-20 м/с, порывы 23 м/с. В Петропавловске днем 12 июля ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

    Днем 12 июля на севере Карагандинской области ожидается сильный дождь. Днем на севере, востоке области - гроза, град. Ветер северо-восточный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Караганде днем 12 июля ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем порывы 18 м/с.

    Днем 12 июля на севере, в центре Улытауской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем на севере, в центре области порывы 15-20 м/с. В Жезказгане днем 12 июля ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем порывы 18 м/с.

    12 июля в центре Кызылординской области ожидается днем пыльная буря. Ветер северный, северо-восточный, днем в центре области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде 12 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    12 июля ночью на севере, западе, днем на большей части Абайской области ожидается гроза. Днем на севере, западе области - град, шквал. Ветер северный, северо-восточный, ночью на западе15-20, днем на большей части области 15-20, порывы 25 м/с. В Семее 12 июля ожидается ветер северный, северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

    12 июля днем на большей части Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, на севере, востоке области - град, шквал. Ветер северный, северо-восточный, днем на севере, северо-западе, востоке области 15-20, порывы 23 м/с. В Усть-Каменогорске 12 июля днем ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

    12 июля ночью в горных и предгорных районах, днем на большей части Жетысуской области ожидаются гроза, шквал. Ветер западный, при грозе порывы 15-20 м/с. В Талдыкоргане 12 июля временами ожидается гроза.

    12 июля на севере, юге, западе Акмолинской области ожидается гроза, град. Ветер северо-восточный, на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

    В Нур-Султане 12 июля ожидается гроза. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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