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    Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и четырех областях

    18 Февраля 2022, 18:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовые предупреждения объявлены в столице и четырех областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    В Нур-Султане ночью и утром 19 февраля ожидается туман.

    19 февраля ночью и утром на северо-западе, юге Акмолинской области ожидается туман.

    19-21 февраля на севере Туркестанской области ожидается туман.

    Днем 19 февраля на северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается гололед. На севере области ожидается туман. В Уральске 19 февраля ночью и утром ожидается туман.

    19 февраля на севере Актюбинской области ожидается туман. В Актобе 19 февраля ночью и утром ожидается туман.

    Также сообщается, что 19 февраля ветер юго-восточный, в районе Алакольских озер порывы ветра составят 15-20 м/с.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Астана Акмолинская область Актюбинская область Западно-Казахстанская область Туркестанская область Погода
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