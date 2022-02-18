Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и четырех областях
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовые предупреждения объявлены в столице и четырех областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
В Нур-Султане ночью и утром 19 февраля ожидается туман.
19 февраля ночью и утром на северо-западе, юге Акмолинской области ожидается туман.
19-21 февраля на севере Туркестанской области ожидается туман.
Днем 19 февраля на северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается гололед. На севере области ожидается туман. В Уральске 19 февраля ночью и утром ожидается туман.
19 февраля на севере Актюбинской области ожидается туман. В Актобе 19 февраля ночью и утром ожидается туман.
Также сообщается, что 19 февраля ветер юго-восточный, в районе Алакольских озер порывы ветра составят 15-20 м/с.
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