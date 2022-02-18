Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и четырех областях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовые предупреждения объявлены в столице и четырех областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Нур-Султане ночью и утром 19 февраля ожидается туман.

19 февраля ночью и утром на северо-западе, юге Акмолинской области ожидается туман.

19-21 февраля на севере Туркестанской области ожидается туман.

Днем 19 февраля на северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается гололед. На севере области ожидается туман. В Уральске 19 февраля ночью и утром ожидается туман.

19 февраля на севере Актюбинской области ожидается туман. В Актобе 19 февраля ночью и утром ожидается туман.

Также сообщается, что 19 февраля ветер юго-восточный, в районе Алакольских озер порывы ветра составят 15-20 м/с.