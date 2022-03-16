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    Штормовое предупреждение объявлено в нескольких регионах Казахстана

    16 Марта 2022, 19:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    На юге, в центре Актюбинской области ожидается низовая метель. Ветер восточный, северо-восточный, на севере, востоке, в центре области 15-20 м/с. В городе Актобе ветер восточный, северо-восточный, ночью ожидается порывы 16 м/с.

    На юге Западно-Казахстанской области ожидается гололед. На юго-западе области туман. Днем на севере, востоке области низовая метель. Ветер северо-восточный, восточный, днём на севере, северо-востоке области порывы 15-20 м/с. В городе Уральске днем ожидаются низовая метель. Ветер северо-восточный, восточный, днём порывы 15-20 м/с.

    На западе, юге, востоке Карагандинскойобласти ожидается ветер северо-восточный, восточный, порывы 15-20 м/с. В городе Жезказгане ожидается ветер северо-восточный, восточный, днем порывы 18 м/с.

    На большей части Кызылординской области ожидаются осадки (дождь, снег), в центре и на севере области гололед. Сохраняется ветер северо-восточный, северный в центре и на севере области 15-20 м/с. В городе Кызылорде ветер северо-восточный, северный 9-14, порывы 15-20 м/с.

    Утром и днем на юге,в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). В горных и предгорных районах туман, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на западе, севере области, в горных и предгорных районах 15-20 м/с. В городе Туркестане ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с.

    В городе Шымкентеднем, ночью ожидаются сильные осадки (дождь, снег), временами гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Актюбинская область Западно-Казахстанская область Карагандинская область Кызылординская область Туркестанская область Казгидромет Регионы Шымкент Погода
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