Штормовое предупреждение объявлено в нескольких регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В нескольких регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На северо-западе, востоке Акмолинской области ожидается туман.

На западе и в центре Атырауской области ожидается ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с. В городе Атырау днем ожидается ветер юго-восточный порывы 15-18 м/с.

Ночью на юго-востоке Западно-Казахстанской области ожидается гололед. На севере области ожидается туман. В городе Уральске ночью и утром ожидается туман.

На севере Костанайской области ожидается туман.

Днем на востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, на востоке, юге области 15-20 м/с. В городе Актау ожидается ветер юго-восточный, днем порывы 15-18 м/с.

В городе Нур-Султане ночью и утром ожидается туман.

На западе Павлодарской области ожидается туман.

На юге Северо-Казахстанской области ожидается туман.