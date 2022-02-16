Штормовое предупреждение объявлено в нескольких регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В нескольких регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На севере, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. На западе, юге области туман. Ветер юго-западный на севере, востоке области 15-20 м/с.

На западе Актюбинской области ожидается туман.

На севере, востоке и в центре Атырауской области ожидается туман. В городе Атырау ночью и утром ожидается туман.

На севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. В городе Уральске ночью и утром ожидается туман.

Ночью на западе, востоке Карагандинской области ожидается туман. В городе Жезказгане ночью ожидается туман.

На севере Кызылординской области ожидается туман.