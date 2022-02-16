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Штормовое предупреждение объявлено в нескольких регионах Казахстана
16 Февраля 2022 17:45
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В нескольких регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
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На севере, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. На западе, юге области туман. Ветер юго-западный на севере, востоке области 15-20 м/с.
На западе Актюбинской области ожидается туман.
На севере, востоке и в центре Атырауской области ожидается туман. В городе Атырау ночью и утром ожидается туман.
На севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. В городе Уральске ночью и утром ожидается туман.
Ночью на западе, востоке Карагандинской области ожидается туман. В городе Жезказгане ночью ожидается туман.
На севере Кызылординской области ожидается туман.
#Акмолинская область #Актюбинская область #Атырауская область #Западно-Казахстанская область #Карагандинская область #Кызылординская область #Казгидромет #Погода
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