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Штормовое предупреждение объявлено в нескольких регионах Казахстана

16 Февраля 2022 17:45
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Штормовое предупреждение объявлено в нескольких регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В нескольких регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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На севере, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. На западе, юге области туман. Ветер юго-западный на севере, востоке области 15-20 м/с.

На западе Актюбинской области ожидается туман.

На севере, востоке и в центре Атырауской области ожидается туман. В городе Атырау ночью и утром ожидается туман.

На севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. В городе Уральске ночью и утром ожидается туман.

Ночью на западе, востоке Карагандинской области ожидается туман. В городе Жезказгане ночью ожидается туман.

На севере Кызылординской области ожидается туман.


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#Акмолинская область   #Актюбинская область   #Атырауская область   #Западно-Казахстанская область   #Карагандинская область   #Кызылординская область   #Казгидромет   #Погода  
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