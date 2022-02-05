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    Штормовое предупреждение объявлено в нескольких регионах Казахстана

    5 Февраля 2022, 17:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    На юге Актюбинской области ожидаются туман, гололед, днем низовая метель. Ветер восточный с переходом на западный, в центре и на юге области порывы 15-20 м/с.

    На севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на северо-востоке, юго-западе области и в горных районах 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.

    На севере, северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман, гололед. В городе Уральске ожидается гололед. Ночью и утром туман.

    На западе, востоке, в центре Карагандинской области ожидается ветер юго-восточный, восточный, порывы 15-20 м/с. Днем на западе, юге области низовая метель. В городе Жезказгане днем ожидается низовая метель.

    На западе, севере Мангистауской области ожидаются гололед, туман. Ветер северо-западный, на западе, севере области порывы 15-20 м/с. В городе Актау ожидается гололед. Ветер северо-западный, ночью порывы 15-20 м/с.

    Днем в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На севере области туман, гололед. Ветер юго-западный на западе, юге области и предгорных районах 17-22 м/с, в горных районах и на севере области 25 м/с, на горных перевалах 30 м/с и более.

    В городе Туркестане ожидается ветер юго-западный порывы 17-22 м/с.

    В городе Шымкенте днем ожидаются сильные осадки (преимущественно дождь). Ветер юго-западный порывы 17-22 м/с.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Актюбинская область Жамбылская область Западно-Казахстанская область Карагандинская область Туркестанская область Казгидромет Мангистауская область Шымкент Погода
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