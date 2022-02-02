Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Актюбинская область

    Штормовое предупреждение объявлено в нескольких регионах Казахстана

    2 Февраля 2022, 16:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    На юге Актюбинской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем в центре области порывы 15-20 м/с.

    На западе, севере и в центре Атырауской области ожидается туман. В городе Атырау ожидается туман.

    На северо-западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гололед. На севере, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный, южный, на севере, западе области 15-20 м/с. В городе Уральске ночью ожидается гололед. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный, южный, порывы 18 м/с.

    На севере Карагандинской области ожидается туман. В городе Караганде ночью и утром ожидается туман.

    На севере, в центре Кызылординской области ожидается туман. В городе Кызылорде временами ожидается туман.

    Днем на западе, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем на западе, в центре области 15-20 м/с. В городе Актау днем ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем порывы 15-18 м/с.

    Ночью на юго-востоке, востоке Павлодарской области ожидается туман. В городе Павлодаре ночью ожидается туман.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Актюбинская область Атырауская область Западно-Казахстанская область Карагандинская область Кызылординская область Павлодарская область Казгидромет Мангистауская область Погода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Благоприятные метеоусловия прогнозируют синоптики во всех городах РК
    Дожди и высокая пожарная опасность ожидаются в Казахстане
    Грозы, град и бурю прогнозируют 20-22 июня в Казахстане
    Казгидромет: Наиболее загрязненный воздух в столице - на левом берегу и мкр. Коктал
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске