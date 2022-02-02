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Штормовое предупреждение объявлено в нескольких регионах Казахстана

2 Февраля 2022 16:52
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Штормовое предупреждение объявлено в нескольких регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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На юге Актюбинской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем в центре области порывы 15-20 м/с.

На западе, севере и в центре Атырауской области ожидается туман. В городе Атырау ожидается туман.

На северо-западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гололед. На севере, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный, южный, на севере, западе области 15-20 м/с. В городе Уральске ночью ожидается гололед. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный, южный, порывы 18 м/с.

На севере Карагандинской области ожидается туман. В городе Караганде ночью и утром ожидается туман.

На севере, в центре Кызылординской области ожидается туман. В городе Кызылорде временами ожидается туман.

Днем на западе, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем на западе, в центре области 15-20 м/с. В городе Актау днем ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем порывы 15-18 м/с.

Ночью на юго-востоке, востоке Павлодарской области ожидается туман. В городе Павлодаре ночью ожидается туман.


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