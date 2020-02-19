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Штормовое предупреждение объявлено в Мангистауской области

19 Февраля 2020 19:43
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Штормовое предупреждение объявлено в Мангистауской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казгидромет объявил штормовое предупреждение на 20 февраля в Мангистауской области, передает МИА «Казинформ».

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«В Мангистауской области 20 февраля местами ожидается туман. В Актау 20 февраля ночью и утром ожидается туман», - сообщает ведомство.

По прогнозам синоптиков, вероятность шторма составляет 90-95%.


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Ключевые слова: Мангистауская область, Погода,
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