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Штормовое предупреждение объявлено в Мангистауской области

20 Января 2020 21:41
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Штормовое предупреждение объявлено в Мангистауской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казгидромет объявил штормовое предупреждение на 21 января в Мангистауской области, передает МИА «Казинформ».

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«21 января в Мангыстауской области местами ожидаются туман, гололед», - сообщает ведомство.

По прогнозам синоптиков, в ероятность шторма составляет 90-95%.


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Ключевые слова: Казгидромет, Мангистауская область, Погода,
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