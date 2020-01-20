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Штормовое предупреждение объявлено в Мангистауской области
20 Января 2020 21:41
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казгидромет объявил штормовое предупреждение на 21 января в Мангистауской области, передает МИА «Казинформ».
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«21 января в Мангыстауской области местами ожидаются туман, гололед», - сообщает ведомство.
По прогнозам синоптиков, в ероятность шторма составляет 90-95%.
Ключевые слова: Казгидромет, Мангистауская область, Погода,
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