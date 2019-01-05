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Штормовое предупреждение объявлено в Кызылординской области

5 Января 2019 17:53 142
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Штормовое предупреждение объявлено в Кызылординской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в Кызылординской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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«В связи с неустойчивыми ледовыми явлениями 6-8 января на реке Сырдария в Кызылординской области возможны образования зажоров, что может привести к стеснению русел рек, подъемам уровней и выхода воды на пойменные участки рек», - говорится в сообщении.

Также из-за потепления в области возможно формирование талого стока.

 

 

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Ключевые слова: Погода, Кызылординская область,
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