Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Гроза, град и шквальный ветер ожидаются сегодня на большей части Костанайской области, в Костанае и в районах области также сохраняется сильная жара, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС области.

«12 июля днем на западе, севере Костанайской области ожидается гроза, град, шквал. Ветер южный, юго-западный днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара до 39 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность»,- сообщает ведомство.

В областном центре ожидается ветер южный, юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сегодня также сохраняется сильная жара 37-39 градусов.

Ранее синоптики сообщили, когда в Костанайской области спадет аномальная жара, где дневная температура доходит до 42 градусов.