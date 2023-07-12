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    Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области

    12 Июля 2023, 09:14

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Гроза, град и шквальный ветер ожидаются сегодня на большей части Костанайской области, в Костанае и в районах области также сохраняется сильная жара, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС области.

    «12 июля днем на западе, севере Костанайской области ожидается гроза, град, шквал. Ветер южный, юго-западный днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара до 39 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность»,- сообщает ведомство.

    В областном центре ожидается ветер южный, юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сегодня также сохраняется сильная жара 37-39 градусов.

    Ранее синоптики сообщили, когда в Костанайской области спадет аномальная жара, где дневная температура доходит до 42 градусов.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Погода Костанай
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