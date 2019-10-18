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Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области
18 Октября 2019 15:45
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Костанайской области объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
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19 октября в Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 15-20 м/с.
Ключевые слова: Костанайская область, Погода,
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