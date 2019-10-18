Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Костанайской области объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

19 октября в Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 15-20 м/с.