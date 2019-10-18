+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 7 °С
Алматы: 12 °С
USD 389.94 EUR 433.50
RUB 6.10 CNY 55.13
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области

18 Октября 2019 15:45
Поделиться:
Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Костанайской области объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Новости по теме

Подъемы уровней воды ожидаются на горных реках Алматы и ВКО
Туман ожидается в Мангистауской области Усиление ветра прогнозируют в четырех областях Казахстана Штормовое предупреждение объявлено в двух областях Казахстана

19 октября в Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 15-20 м/с.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Костанайская область, Погода,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив