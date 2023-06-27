Штормовое предупреждение объявлено в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 19 регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

28 июня в Астане ожидается северо-западный ветер временами порывы 15-20 м/с.

В Алматы днем ожидается гроза.

В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, в центре, юге области Абай ожидается гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный, западный ночью на западе, севере, юге области 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, на западе, в центре, юге области порывы 23-28 м/с. В Семее ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер северо-западный ночью 15-20 м/с, на севере области временами порывы 25 м/с, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ожидается северо-западный ветер временами порывы 15-20 м/с.

На юге Актюбинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер западный при грозе порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, юге Атырауской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. На востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау ночью и утром ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, при грозе порывы 18 м/с.

Днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Ночью на севере, востоке, днем на большей части области гроза, на севере, востоке области град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на западе, севере, юге области 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке, в горных районах области Жетысу ожидается гроза. Ветер северо-западный на севере, востоке, в горных районах области 15-20, днем порывы 23 м/с. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, гроза, град. Ветер восточный, юго-восточный днем при грозе порывы 15-20 м/с. В Уральске днем ожидается гроза. Ветер восточный, юго-восточный днем при грозе порывы 18 м/с.

На севере, востоке Карагандинской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ожидается гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15 м/с.

Ночью на востоке, юге, днем на севере Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, западе области туман. Ветер северо-западный на востоке, юге области 15-20 м/с.

28-30 июня на западе, востоке Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре области высокая пожарная опасность. В Кызылорде 28-30 июня сохраняется высокая пожарная опасность.

28 июня на большей части Мангистауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На востоке, севере Павлодарской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный на большей части области 15-20 м/с, днем на западе, юге области порывы 23 м/с. В Павлодаре ожидается гроза. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

Ночью на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь. На севере, западе, востоке области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный 15-20 м/с, на севере, западе, востоке области порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный 15-20 м/с, днем порывы 23 м/с.

В горных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный в горных районах области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере области Улытау ожидается ветер северо-западный порывы 18 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.