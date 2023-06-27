Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Погода

Штормовое предупреждение объявлено в Казахстане

Редактор:  
Ринат Дусумов
27 Июня 2023, 19:26
Штормовое предупреждение объявлено в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 19 регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

28 июня в Астане ожидается северо-западный ветер временами порывы 15-20 м/с.

В Алматы днем ожидается гроза.

В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, в центре, юге области Абай ожидается гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный, западный ночью на западе, севере, юге области 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, на западе, в центре, юге области порывы 23-28 м/с. В Семее ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер северо-западный ночью 15-20 м/с, на севере области временами порывы 25 м/с, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ожидается северо-западный ветер временами порывы 15-20 м/с.

На юге Актюбинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер западный при грозе порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, юге Атырауской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. На востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау ночью и утром ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, при грозе порывы 18 м/с.

Днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Ночью на севере, востоке, днем на большей части области гроза, на севере, востоке области град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на западе, севере, юге области 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке, в горных районах области Жетысу ожидается гроза. Ветер северо-западный на севере, востоке, в горных районах области 15-20, днем порывы 23 м/с. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, гроза, град. Ветер восточный, юго-восточный днем при грозе порывы 15-20 м/с. В Уральске днем ожидается гроза. Ветер восточный, юго-восточный днем при грозе порывы 18 м/с.

На севере, востоке Карагандинской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ожидается гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15 м/с.

Ночью на востоке, юге, днем на севере Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, западе области туман. Ветер северо-западный на востоке, юге области 15-20 м/с.

28-30 июня на западе, востоке Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре области высокая пожарная опасность. В Кызылорде 28-30 июня сохраняется высокая пожарная опасность.

28 июня на большей части Мангистауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На востоке, севере Павлодарской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный на большей части области 15-20 м/с, днем на западе, юге области порывы 23 м/с. В Павлодаре ожидается гроза. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

Ночью на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь. На севере, западе, востоке области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный 15-20 м/с, на севере, западе, востоке области порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный 15-20 м/с, днем порывы 23 м/с.

В горных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный в горных районах области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере области Улытау ожидается ветер северо-западный порывы 18 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.


Казгидромет   Погода  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне
Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне
Перфоманс шоу военных оркестров мира прошло на площадях Астаны
Перфоманс шоу военных оркестров мира прошло на площадях Астаны
Перекрытие главных улиц Алматы и новые технологии: как сейчас строят дороги
Перекрытие главных улиц Алматы и новые технологии: как сейчас строят дороги
Женщина и двое детей едва не задохнулись в заглохшем лифте в Шымкенте
Женщина и двое детей едва не задохнулись в заглохшем лифте в Шымкенте
Из-за дефицита битума срываются сроки ремонта дорог в СКО
Из-за дефицита битума срываются сроки ремонта дорог в СКО