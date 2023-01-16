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Штормовое предупреждение объявлено в двух регионах Казахстана

16 Января 2023, 23:06
Штормовое предупреждение объявлено в двух регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Штормовую погоду прогнозируют синоптики в двух регионах РК 17 января, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

В центре, на востоке Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный утром и днем 15-20 м/с. В городе Кызылорде ожидается ветер северо-восточный утром и днем порывы 15-20 м/с.

На юге Туркестанской области ожидается туман. В горных районах низовая метель. Ветер восточный в горных районах 15-20 м/с.


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