Штормовое предупреждение объявлено в двух регионах Казахстана
16 Января 2023, 23:06
АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Штормовую погоду прогнозируют синоптики в двух регионах РК 17 января, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».
В центре, на востоке Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный утром и днем 15-20 м/с. В городе Кызылорде ожидается ветер северо-восточный утром и днем порывы 15-20 м/с.
На юге Туркестанской области ожидается туман. В горных районах низовая метель. Ветер восточный в горных районах 15-20 м/с.
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