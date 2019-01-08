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Штормовое предупреждение объявлено в двух областях республики
8 Января 2019 09:43 229
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в двух областях республики. Об этом передает МИА «Казинформ».
Новости по темеКакой будет погода в Астане в ближайшие три дня Штормовое предупреждение объявлено в трех областях Казахстана
По информации Казгидромета, днем 8 января в горах Туркестанской области ожидается сильные осадки. В течение суток местами ожидаются туман, усиление юго-западного, северо-западного ветра до 15-20, ночью и утром порывы 25 м/с.
В Мангистауской области ожидается местами туман, гололед.
Ключевые слова: Казгидромет, Погода, Мангистауская область, Туркестанская область,
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