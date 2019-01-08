Штормовое предупреждение объявлено в двух областях республики

АСТАНА. КАЗИНФОРМ ­- Штормовое предупреждение объявлено в двух областях республики. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации Казгидромета, днем 8 января в горах Туркестанской области ожидается сильные осадки. В течение суток местами ожидаются туман, усиление юго-западного, северо-западного ветра до 15-20, ночью и утром порывы 25 м/с.

В Мангистауской области ожидается местами туман, гололед.