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Штормовое предупреждение объявлено в двух областях республики

8 Января 2019 09:43 229
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Штормовое предупреждение объявлено в двух областях республики

АСТАНА. КАЗИНФОРМ ­- Штормовое предупреждение объявлено в двух областях республики. Об этом передает МИА «Казинформ».

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По информации Казгидромета, днем 8 января в горах Туркестанской области ожидается сильные осадки. В течение суток местами ожидаются туман, усиление юго-западного, северо-западного ветра до 15-20, ночью и утром порывы 25 м/с.

В Мангистауской области ожидается местами туман, гололед.

 

 

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Ключевые слова: Казгидромет, Погода, Мангистауская область, Туркестанская область,
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