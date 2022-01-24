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    Штормовое предупреждение объявлено в двух областях Казахстана

    24 Января 2022, 19:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Кызылординской и Западно-Казахстанской области 25 января объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    25-27 января в центре, на юге и севере Кызылординской области ожидается туман.

    В Кызылорде 25 января временами ожидается туман.

    На севере Западно-Казахстанской области ожидается туман.

    В Уральске ночью и утром ожидается туман.

    Напомним, 25 января на большей части территории Казахстана ожидаются осадки в виде дождя и снега.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Западно-Казахстанская область Кызылординская область Казгидромет Регионы Казахстана Погода Природа
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