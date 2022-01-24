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Штормовое предупреждение объявлено в двух областях Казахстана
24 Января 2022 19:54
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Кызылординской и Западно-Казахстанской области 25 января объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».
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25-27 января в центре, на юге и севере Кызылординской области ожидается туман.
В Кызылорде 25 января временами ожидается туман.
На севере Западно-Казахстанской области ожидается туман.
В Уральске ночью и утром ожидается туман.
Напомним, 25 января на большей части территории Казахстана ожидаются осадки в виде дождя и снега.
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