Штормовое предупреждение объявлено в двух областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Кызылординской и Западно-Казахстанской области 25 января объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

25-27 января в центре, на юге и севере Кызылординской области ожидается туман.

В Кызылорде 25 января временами ожидается туман.

На севере Западно-Казахстанской области ожидается туман.

В Уральске ночью и утром ожидается туман.

Напомним, 25 января на большей части территории Казахстана ожидаются осадки в виде дождя и снега.