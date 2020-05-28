+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 24 °С
Алматы: 26 °С
USD 412.10 EUR 454.34
RUB 5.82 CNY 57.62
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Штормовое предупреждение объявлено в двух областях Казахстана

28 Мая 2020 16:58
Поделиться:
Штормовое предупреждение объявлено в двух областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской и Туркестанской областях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казигидромет».

В Костанайской области утром и днем 29 мая местами ожидается гроза. Ветер северо-восточный, местами 15-20 м/с

Вероятность шторма 90-95%.


В Туркестанской области 29-30 мая местами сохраняется ветер восточный, 15-20 м/с.

В Туркестане днем 29-30 мая сохраняется ветер восточный 15-20 м/с.

Вероятность шторма 90-95 %.



Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Костанайская область, Туркестанская область, Казгидромет, Погода,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив