Штормовое предупреждение объявлено в двух областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской и Туркестанской областях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казигидромет».

В Костанайской области утром и днем 29 мая местами ожидается гроза. Ветер северо-восточный, местами 15-20 м/с

Вероятность шторма 90-95%.





В Туркестанской области 29-30 мая местами сохраняется ветер восточный, 15-20 м/с.

В Туркестане днем 29-30 мая сохраняется ветер восточный 15-20 м/с.

Вероятность шторма 90-95 %.



