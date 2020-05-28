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Штормовое предупреждение объявлено в двух областях Казахстана
28 Мая 2020 16:58
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской и Туркестанской областях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казигидромет».
В Костанайской области утром и днем 29 мая местами ожидается гроза. Ветер северо-восточный, местами 15-20 м/с
Вероятность шторма 90-95%.
В Туркестанской области 29-30 мая местами сохраняется ветер восточный, 15-20 м/с.
В Туркестане днем 29-30 мая сохраняется ветер восточный 15-20 м/с.
Вероятность шторма 90-95 %.
Ключевые слова: Костанайская область, Туркестанская область, Казгидромет, Погода,
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