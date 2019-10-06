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Штормовое предупреждение объявлено в двух областях Казахстана

6 Октября 2019 17:10
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Штормовое предупреждение объявлено в двух областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Западно-Казахстанской и Мангистауской областях объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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Ключевые слова: Западно-Казахстанская область, Мангистауская область, Погода,
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