Штормовое предупреждение объявлено в двух областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Западно-Казахстанской и Мангистауской областях объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

7 октября в Западно-Казахстанской области местами ожидается гроза, туман. Ветер юго-восточный 15-20 м/с.

7 октябряв Мангистауской области местами ожидаются пыльная буря, ветер юго-восточный 15-20 м/с.