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Штормовое предупреждение объявлено в двух областях Казахстана
6 Октября 2019 17:10
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Западно-Казахстанской и Мангистауской областях объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
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7 октября в Западно-Казахстанской области местами ожидается гроза, туман. Ветер юго-восточный 15-20 м/с.
7 октябряв Мангистауской области местами ожидаются пыльная буря, ветер юго-восточный 15-20 м/с.
Ключевые слова: Западно-Казахстанская область, Мангистауская область, Погода,
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