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    Штормовое предупреждение объявлено в девяти регионах РК

    2 Марта 2022, 19:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в девяти регионах Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», 3 марта на юге, востоке Акмолинской области ожидается туман.

    На севере Актюбинской области - туман.

    На севере, западе и в центре Атырауской области ожидается туман. Днем на западе и в центре ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

    На северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается гололед, на севере области ожидается туман.

    На севере, юге, в центре Карагандинской области - туман.

    На юге, севере Костанайской области ожидается туман.

    На севере, в центре Кызылординской области - туман.

    На западе, северо-востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, на западе, на северо-востоке области 15-20 м/с

    В городе Нур-Султане ночью и утром - туман.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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