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Штормовое предупреждение объявлено в девяти регионах РК
2 Марта 2022 19:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в девяти регионах Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ».
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По информации РГП «Казгидромет», 3 марта на юге, востоке Акмолинской области ожидается туман.
На севере Актюбинской области - туман.
На севере, западе и в центре Атырауской области ожидается туман. Днем на западе и в центре ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.
На северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается гололед, на севере области ожидается туман.
На севере, юге, в центре Карагандинской области - туман.
На юге, севере Костанайской области ожидается туман.
На севере, в центре Кызылординской области - туман.На западе, северо-востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, на западе, на северо-востоке области 15-20 м/с
В городе Нур-Султане ночью и утром - туман.
#Нур-Султан #Акмолинская область #Актюбинская область #Атырауская область #Западно-Казахстанская область #Карагандинская область #Костанайская область #Кызылординская область #Казгидромет #Мангистауская область #Погода
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