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Штормовое предупреждение объявлено в девяти регионах РК

2 Марта 2022 19:00
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Штормовое предупреждение объявлено в девяти регионах РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в девяти регионах Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ».

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По информации РГП «Казгидромет», 3 марта на юге, востоке Акмолинской области ожидается туман.

На севере Актюбинской области - туман.

На севере, западе и в центре Атырауской области ожидается туман. Днем на западе и в центре ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

На северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается гололед, на севере области ожидается туман.

На севере, юге, в центре Карагандинской области - туман.

На юге, севере Костанайской области ожидается туман.

На севере, в центре Кызылординской области - туман.

На западе, северо-востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, на западе, на северо-востоке области 15-20 м/с

В городе Нур-Султане ночью и утром - туман.


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